2023-12-06T13:14:24+03:00
2023-12-06T13:14:24+03:00
2023-12-06T13:14:24+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231206/842474430.html
Мишустин назвал ожидаемый прирост ВВП еврозоны
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Ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне в текущем году на уровне 0,6% почти в пять раз ниже, чем у РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, новости, михаил мишустин, еврозона, россия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне в текущем году на уровне 0,6% почти в пять раз ниже, чем у РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Если взять Еврозону, то по прогнозу Еврокомиссии, прирост валового внутреннего продукта в текущем году ожидается на уровне 0,6 процента. Что почти в пять раз ниже, чем в России", — сказал Мишустин.
Он заметил, что в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и странах Прибалтики – эти цифры и вовсе уходят в минус.