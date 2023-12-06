МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне в текущем году на уровне 0,6% почти в пять раз ниже, чем у РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". Италия ухудшила прогнозы по росту ВВП

"Если взять Еврозону, то по прогнозу Еврокомиссии, прирост валового внутреннего продукта в текущем году ожидается на уровне 0,6 процента. Что почти в пять раз ниже, чем в России", — сказал Мишустин.

Он заметил, что в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и странах Прибалтики – эти цифры и вовсе уходят в минус.