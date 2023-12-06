МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лондон добавил в список санкций против России 45 юридических и физических лиц, расширила антибелорусский ограничительный список, следует из опубликованного на портале правительства Великобритании документа. Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

"Добавлено 45 новых позиций в рамках российского санкционного режима", — сказано в тексте.

Отмечается, что 31 пункт из списка касается физлиц и связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Кроме того, Британия расширила санкционный список против Белоруссии, включив в него одну позицию.