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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231206/842476354.html
Великобритания расширила список санкций против России
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Лондон добавил в список санкций против России 45 юридических и физических лиц, расширила антибелорусский ограничительный список, следует из опубликованного на портале... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, новости, великобритания, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Лондон добавил в список санкций против России 45 юридических и физических лиц, расширила антибелорусский ограничительный список, следует из опубликованного на портале правительства Великобритании документа.
"Добавлено 45 новых позиций в рамках российского санкционного режима", — сказано в тексте.
Отмечается, что 31 пункт из списка касается физлиц и связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Кроме того, Британия расширила санкционный список против Белоруссии, включив в него одну позицию.