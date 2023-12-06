МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Правительство и Банк России ведут рациональную политику, адекватно видят риски и реагируют на них, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора банка. Правительство утвердило список грузов для поставок на Крайний Север

"Правительство и Центральный банк, мне кажется, достаточно рациональную политику ведут, адекватно видят все риски и достаточно адекватно на них реагируют", — сказал он.

Греф добавил, что финансово-экономическая политика в России всегда была "уделом профессионалов". "У нас достаточно профессиональная команда, и мы это видим, что в такой сложный период времени это все проявилось. Важно, чтобы профессионализм этой команды не ослабевал, может быть, наращивался", — отметил он.

По словам Грефа, экономика России уже достаточно адаптировалась к текущей ситуации, но "диспропорции сохраняются". "Мы анализировали и экспортные, и импортные риски. Такие риски сохраняются, но геополитика, конечно, это ключевой риск, из него возникает целый ряд производных рисков", — сказал банкир.

Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года. До этого он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.