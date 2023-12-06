МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о введении со следующего года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) — с более гибкими условиями. Госдума приняла во втором чтении проект о введении ИИС - III

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов (А и Б): для первого предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, для второго — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет.

Закон разработан во исполнение поручения президента РФ в целях создания дополнительных инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Он позволяет начиная с 2024 года открывать индивидуальные инвестиционные счета с более гибкими условиями. По ним будет предусмотрено больше льгот, чем по любому из ныне существующих ИИС.

Управляющие компании (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФов) смогут открывать ИИС-III, на которых можно будет учитывать паи фондов под их управлением, и деньги, передаваемые в оплату паев или полученные при их погашении. Но в связи с различными требованиями к структуре активов разных типов ПИФов на начальном этапе планируется дать УК право открывать и вести ИИС-III только в отношении открытых фондов — ОПИФов.

Граждане смогут продолжать использовать "старые" ИИС на прежних условиях либо трансформировать их в ИИС-III без заключения нового договора. Инвесторы же, не имевшие действующего ИИС на 1 января 2024 года, смогут оформить договор на ведение ИИС-III.

Закон позволяет открывать не более трех ИИС, причем без ограничения по сумме денежных средств. При этом для предупреждения возможных злоупотреблений нельзя будет переводить активы с одного ИИС на другой ранее открытый ИИС, на котором уже учитываются какие-либо активы. Сейчас физлицо может иметь лишь один ИИС с ограничением суммы взноса в 1 миллион рублей в год.

При необходимости дорогостоящего медицинского лечения граждане смогут полностью или частично снять средства с ИИС-III без расторжения договора. Перечень таких дорогостоящих видов лечения утвердит правительство, а Банк России установит порядок и сроки выплаты денежных средств, в том числе требования к составу предоставляемых при этом документов.

При этом кабмин должен будет определить категории финансовых инструментов, которые нельзя будет приобрести на ИИС. Госдума во вторник в рамках второго чтения рекомендовала ему запретить приобретать на ИИС ценные бумаги иностранных эмитентов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в ноябре на заседании думского комитета по финансовому рынку заверял, что в проекте постановления правительства, который подготовит министерство, не будет права инвестировать в иностранные ценные бумаги с использованием ИИС.