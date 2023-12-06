МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду опять падает после предыдущих четырех сессий снижения и затем — однодневной паузы в нем, поскольку сложился букет негативных факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Сбербанк не будет выкупать акции у нерезидентов

Индекс Мосбиржи к 17.28 мск падает на 1,31%, до 3088,35 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,71%, до 1047,91 пункта.

"Главным поставщиком новостей стал Сбербанк, который провел "День инвестора". Негативно на рынок влияет рубль, который в дневные часы "развернулся вверх" при достаточно высоких объёмах. Плюс к этому нефть Brent уже торгуется ниже 76 долларов за баррель", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Так, нефть сорта Brent дешевеет на 2%, до 75,6 доллара за баррель. А акции Сбербанка теряют 3,3% стоимости после роста капитализации накануне.

"Ключевой момент для рынка — это параметры новой дивидендной политики Сбербанка. Одним из ключевых моментов является соблюдение условия достаточности капитала на уровне 13,3%. Одним из поводов доначисления резервов могут стать изменения в параметрах льготной ипотеки. Соответственно, некоторые излишне оптимистичные ожидания дивидендов за 2023 год могут не оправдаться", — поясняет эксперт падение цены акций банка.

Также сильно дешевеют бумаги "Сургутнефтегаза" (-4,3%), Qiwi (-4,1%), "Русагро" (-3,7%), НМТП (-4,7%), ТМК (-4,7%). С другой стороны, дорожают бумаги "Распадской" (+1,3%), "Магнита" (+0,7%), "Акрона" (+0,2%).

Если рубль не возобновит укрепление, а нефть сумеет перейти к восстановлению стоимости, индекс Мосбиржи может развить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе 3115 пунктов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".