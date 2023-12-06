ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает число действующих в мире торговых ограничений в более чем три тысячи, что в шесть раз превосходит показатель 2017 года, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. МВФ считает Россию основным бенефициаром платы за углерод

"В 2017 году — до коронавируса — их было пятьсот, причем и этого было много. В 2019 году — тысяча. Сегодня — три тысячи торговых", — сообщила она в среду на конференции по глобальной экономике.

Георгиева добавила, что считает необходимым "корректировать курс" роста количества торговых ограничений и обеспечить совместную работу участников мировой экономики.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко, заявил, что МВФ следует взяться за проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику и предложив конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров.