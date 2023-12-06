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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231206/842482380.html
В МВФ подсчитали число действующих в мире торговых ограничений
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Международный валютный фонд (МВФ) оценивает число действующих в мире торговых ограничений в более чем три тысячи, что в шесть раз превосходит показатель 2017 года, заявила... ПРАЙМ, 06.12.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, сша, мвф, торговые ограничения
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает число действующих в мире торговых ограничений в более чем три тысячи, что в шесть раз превосходит показатель 2017 года, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"В 2017 году — до коронавируса — их было пятьсот, причем и этого было много. В 2019 году — тысяча. Сегодня — три тысячи торговых", — сообщила она в среду на конференции по глобальной экономике.
Георгиева добавила, что считает необходимым "корректировать курс" роста количества торговых ограничений и обеспечить совместную работу участников мировой экономики.
В октябре министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко, заявил, что МВФ следует взяться за проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику и предложив конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров.