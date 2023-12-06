МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бюджет России получил 305 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль, ожидания от этой меры сработали, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Правительство утвердило исполнение бюджета за девять месяцев

"Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 миллиардов рублей", — сказал министр в интервью "Известиям".

В то же время Силуанов выразил уверенность, что некоторого пополнения бюджета вследствие уплаты компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

Власти ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.

Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.