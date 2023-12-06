МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,79%, свидетельствуют данные Росстата. Стало известно, что ускоряет продовольственную инфляцию

"За период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала декабря — 100,07%, с начала года — 106,79%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,9%. В том числе огурцы подорожали на 10,4%, капуста и бананы — на 0,9%, помидоры и картофель – на 0,5%, лук, морковь и яблоки — на 0,3%, свекла – на 0,2%.

Сильнее всего с 28 ноября по 4 декабря вновь выросли цены на яйца – на 4,2% после 4,4% на прошлой отчетной неделе. Рост цен зафиксирован и на другие наименования, но существенно меньше. В частности, сыры, чай и вермишель подорожали на 0,5%, сливочное масло, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,4%, молоко, творог, соль, ржаной хлеб, макаронные изделия и рис – на 0,3%, овощные консервы для детского питания и мороженая рыба – на 0,2%, говядина, свинина, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, сметана и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.

Снизились цены на сахар – на 1,6%, гречку – на 0,5%, пшено – на 0,4%, маргарин – на 0,3%, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты и щетки — на 0,3%, спички, стиральные порошки, детские подгузники и туалетное мыло – на 0,1%. Цены на сухие корма для домашних животных снизились на 0,2%.

Электропылесосы в отчетный период подорожали на 1,05%, телевизоры – на 0,3%, цены на смартфоны не изменились. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 28 ноября по 4 декабря выросла на 0,07%, иностранные подешевели на 0,28%. Автомобильный бензин подешевел на 0,16%, дизельное топливо подорожало на 0,01%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: анальгин – на 1%, поливитамины – на 0,9%, мазь "Левомеколь" – на 0,8%, аллохол – на 0,2%, препарат от кашля "Ренгалин" – на 0,1%. Цены на валидол и корвалол снизились на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом уменьшилась на 1%.