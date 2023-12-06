МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата. Медведчук назвал Украину самой бедной страной Европы

Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.

Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 14 392 рубля (рост на 27% к четвертому кварталу 2020 года).

"Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, что на 0,5 миллиона человек меньше, чем в третьем квартале 2022 года. На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", — говорится в комментарии статистического ведомства.

В первом квартале численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 19,6 миллиона человек, или 13,5%; во втором квартале — 15,7 миллиона человек, или 10,8%.

Также Росстат сообщил, что по итогам января-сентября 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, в годовом выражении сократилось на 1,2 миллиона человек (с 17,2 миллиона человек до 16 миллионов человек) или на 0,7 п.п. (с 11,8% до 11,1%).

По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2022 году составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.