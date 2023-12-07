МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выборы президента России в первый раз в истории государства будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере, считает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

"Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столько токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, когда рухнули останки дряхлых демократических декораций, когда в целях разрушения до основания нашего культурного кода, национальных традиций, государственной независимости… правит русофобия… бессовестная экспроприация всего российского: от госимущества и финансов скатились уже до отъема личных автомобилей рядовых граждан. И все только потому, что наша страна, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир", — сказала Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации.

Кроме того, Памфилова добавила, что грядущие выборы могут стать гарантом укрепления развития России и ее победы в геостратегическом противостоянии.

По ее словам, порядок проведения выборов на новых территориях будет отличаться от порядка в других субъектах.

"Если мы его (решение о проведении выборов президента России на новых территориях — ред.) примем, тогда уже последующий шаг — будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько…от голосования (в других субъектах — ред.)", — сказала председатель ЦИК.

Ранее поступила информация, что Совет Федерации утвердил постановление о назначении президентских выборов на 17 марта 2024 года.