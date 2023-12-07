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https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842489199.html
"Росатом" и DP World создадут совместный логистический оператор
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"Росатом" и компания DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке, документ предусматривает создание глобального логистического оператора,... ПРАЙМ, 07.12.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, россия, росатом, логистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Росатом" и компания DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке, документ предусматривает создание глобального логистического оператора, сообщила российская госкорпорация.
В церемонии подписания документа, которая состоялась на полях Конференции по изменению климата COP28 в Дубае, приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Группы и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.
"Соглашение направлено на повышение эффективности международного товарообмена в первую очередь между странами БРИКС и их партнерами, а также на формирование бесшовных устойчивых глобальных транспортно-логистических цепей. Для достижения заявленной цели стороны намерены создать международного логистического оператора для работы на российском и международном рынках", — говорится в сообщении.
Соглашение будет выполняться на базе опорной инфраструктуры России (в том числе Северного морского пути), Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, отмечает "Росатом".