МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Росатом" и компания DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке, документ предусматривает создание глобального логистического оператора, сообщила российская госкорпорация. "Росатом" планирует ввести в строй новый центр по переработке ОЯТ

В церемонии подписания документа, которая состоялась на полях Конференции по изменению климата COP28 в Дубае, приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Группы и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.

"Соглашение направлено на повышение эффективности международного товарообмена в первую очередь между странами БРИКС и их партнерами, а также на формирование бесшовных устойчивых глобальных транспортно-логистических цепей. Для достижения заявленной цели стороны намерены создать международного логистического оператора для работы на российском и международном рынках", — говорится в сообщении.

Соглашение будет выполняться на базе опорной инфраструктуры России (в том числе Северного морского пути), Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, отмечает "Росатом".