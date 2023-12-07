МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рост экономики Москвы на 20% является целью на ближайшие 5 лет, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Собянин повысил минимальный размер пенсии в Москве

Во время церемонии награждения победителей всероссийского этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня" он отметил, что одним из приоритетов столичные власти видят работу в ближайшие годы с компаниями в сфере промышленности. В городе работают порядка 900 промышленных компаний, в этой сфере заняты более 700 тысяч человек.

"Это тот потенциал, который благодаря повышению эффективности труда может дать опережающий рост в ближайшее время. Мы ставим задачу на ближайшие 5 лет — рост экономики на 20%. Мы понимаем, что без работы по увеличению производительности труда сделать это будет довольно трудно", — рассказал Ефимов.

"Анализ последних лет говорит нам, что такие отрасли, как финансы и IT, сами эффективно повышают свою производительность труда, особенно финансы", — добавил он.