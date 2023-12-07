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В мэрии Москвы раскрыли цели по экономике на пять лет
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Рост экономики Москвы на 20% является целью на ближайшие 5 лет, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, новости, москва, цель, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рост экономики Москвы на 20% является целью на ближайшие 5 лет, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Во время церемонии награждения победителей всероссийского этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня" он отметил, что одним из приоритетов столичные власти видят работу в ближайшие годы с компаниями в сфере промышленности. В городе работают порядка 900 промышленных компаний, в этой сфере заняты более 700 тысяч человек.
"Это тот потенциал, который благодаря повышению эффективности труда может дать опережающий рост в ближайшее время. Мы ставим задачу на ближайшие 5 лет — рост экономики на 20%. Мы понимаем, что без работы по увеличению производительности труда сделать это будет довольно трудно", — рассказал Ефимов.
"Анализ последних лет говорит нам, что такие отрасли, как финансы и IT, сами эффективно повышают свою производительность труда, особенно финансы", — добавил он.