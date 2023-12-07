МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен, заявил руководитель проекта, министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Спрогнозировано усугубление кадрового голода в мире

"Проект становится все более макроэкономически значимым. Вы знаете, что сейчас у нас рекордно низкая безработица и практически каждый месяц обновляет эти рекордно низкие цифры. Но есть и обратная сторона – это нехватка рабочих рук", – сказал Решетников.

По его словам, предприятиям, участвовавшим в нацпроекте "Производительность труда", за шесть лет удалось снизить потребность в кадрах в общей сложности на 100 тысяч человек – причем речь о потребности в компетентных и квалифицированных рабочих профессиях.

"Сейчас мы готовим предложения по продлению проекта. Даже если просто продлить те мероприятия, которые есть в проекте до 2023 года, то практически более 10% будущего дефицита кадров только этими мероприятиями мы можем закрыть…. Но мы, конечно, предлагаем дальше тиражировать проект", – подчеркнул министр.

В рамках нацпроекта "Производительность труда" Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. По словам главы Минэкономразвития, более 5,5 тысячи компаний и 1,5 миллиона сотрудников по всей стране стали его участникам.

"На предприятиях, где Федеральный или региональные центры компетенций завершили проекты, — а это почти уже 4,5 тысячи предприятий — прибыль увеличилась на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем федеральный бюджет в целом потратил на этот национальный проект", — сказал Решетников. Таким образом, по словам министра, этот нацпроект является одним из самых эффективных.