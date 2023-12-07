МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выражение "Россия — бензоколонка" больше неприменимо к стране, заявил президент Владимир Путин. Во Франции оценили прием Путина в Саудовской Аравии

"И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", —сказал глава государства, выступая на форуме "Россия зовет".

В ноябре, встречаясь с новым составом Общественной палаты, Путин также говорил, что Россия превратилась из "бензоколонки" в самодостаточную страну. По его словам, уже 43 процента в структуре экономики приходится на перерабатывающее производство. "Как нам когда-то тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций", — сказал тогда президент.

Страной-бензоколонкой Россию, в частности, называл сенатор-республиканец Джон Маккейн.