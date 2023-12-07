2023-12-07T15:29:00+03:00
2023-12-07T15:44:37+03:00
2023-12-07T15:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231207/842494519.html
Выражение "Россия — бензоколонка" неприменимо, заявил Путин
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выражение "Россия — бензоколонка" больше неприменимо к стране, заявил президент Владимир Путин. "И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на... ПРАЙМ, 07.12.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461346.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461346.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461345.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461345.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461333.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84246/13/842461333.jpg
https://1prime.ru/global/20231207/842490249.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Выражение "Россия — бензоколонка" больше неприменимо к стране, заявил президент Владимир Путин.
"И только два процента, хочу подчеркнуть, всего лишь два процента пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", —сказал глава государства, выступая на форуме "Россия зовет".
В ноябре, встречаясь с новым составом Общественной палаты, Путин также говорил, что Россия превратилась из "бензоколонки" в самодостаточную страну. По его словам, уже 43 процента в структуре экономики приходится на перерабатывающее производство. "Как нам когда-то тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций", — сказал тогда президент.
Страной-бензоколонкой Россию, в частности, называл сенатор-республиканец Джон Маккейн.