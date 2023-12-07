МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская экономика по итогам года покажет рост примерно на 3,5% при безработице на уровне около 3%, это говорит о гибкости рынка труда, считает министр экономического развития России Максим Решетников. В МЭР заявили об ускорении инфляция в России на 27 ноября

"Давайте посмотрим, мы с уровнем безработицы примерно 3% растем уже год и растем темпами, как сказал Владимир Владимирович (Путин, озвучивший ожидания по итогу года — ред.) — 3,5%. Мы недооцениваем гибкость рынка труда и механизмов наших трудовых отношений, так же как мы недооценивали до этого гибкость нашей экономики и ее устойчивость", — сказал Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!".

Он отметил, что после анализа данных в следующем году, вероятно, будет показан прирост фонда отработанного времени. "Отчасти рост зарплат объясняется этим", — считает министр.

Решетников также сообщил, что в России растет производительность труда. "Плюс у нас в принципе на рынке труда достаточно большие резервы — у нас сейчас много молодежи выходит на рынок труда… там большой потенциал. Большой потенциал вовлечения отдельных категорий… У нас большой потенциал в сокращении избыточной занятости, который у нас есть, обязательных требований и так далее. Мы понимаем, что, в общем и целом, рынок труда — это не некое ограничение, которое мы не можем преодолеть. Он тоже пластичный", — подчеркнул он.

Еще в начале сентября глава Минэкономразвития говорил, что низкий уровень безработицы "аномален, и это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс".

Ранее в ходе форума президент заявил, что рост ВВП России по итогам года составит не менее 3,5%. А безработица, согласно данным Росстата, в октябре 2023 года обновила исторический минимум и составила 2,9%.

РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".