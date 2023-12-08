МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на свои товары, пишут "Известия" со ссылкой на документ ведомства. ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

По данным издания, поправки предлагается внести в федеральный закон "О защите конкуренции". Поправки предполагают введение наказания для производителей, которые увеличивают стоимость продукции на 30 процентов за 60 дней.

В ФАС отметили, что резкий рост цен на товары напрямую связан со спекулятивной политикой продавцов. Для пресечения такой практики предлагается штрафовать недобросовестных производителей. Тем не менее, ФАС относит экономически обоснованный рост цен к изменениям спроса или предложения, сезонным факторам, колебаниям тарифов, стоимости сырья и комплектующих.

В случае несоблюдения предупреждений от ФАС со стороны производителей служба предложила ввести штрафы для подобных продавцов. Штрафы для юридических лиц составят 0,03 процента от выручки или не менее 50 тысяч рублей. Кроме того, действие закона предполагается до конца 2024 года, заключили в издании.