МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Чехия решила постоять в сторонке в деле продолжения помощи Украине — как и многие другие страны. Энтузиазм в отношении Киева в мире поутих, и ему становится все сложнее получать оружие и гумпомощь, пишет чешское издание Lidovky. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

Наступление, на которое возлагались большие надежды, ни к чему не привело — ВСУ завязли в российской обороне и лишь потеряли в живой силе и технике, поясняет автор. Провал на фронте вынужден был признать даже украинский лидер Владимир Зеленский. На этом фоне получение помощи затруднено — как государственной, так и благотворительной.

Из центра внимания Украину подвинул и конфликт на Ближнем Востоке, однако значимым фактором охватившей Запад апатии он не стал. Гораздо важнее затягивание российско-украинского противостояния и крах наивных надежд на быстрый успех.

Теперь все факторы выступают в пользу затягивания конфликта, и энтузиазм Чехии, как и Запада в целом, угасает. Попытки повысить градус настроений в обществе пока не возымели успеха — сборы на вертолет "Черный ястреб" (Sikorsky Black Hawk) для украинской армии стоимостью 105 миллионов крон принесли лишь 13 миллионов крон, приводит пример издание.

На военных складах Чехии уже почти не осталось того, что можно было бы передать Киеву, констатирует чешское Минобороны. При этом только за первое полугодие по нефтепроводу "Дружба" поступило 65% нефти, которую потребляет страна. Возможно, мы, как и прежде, больше помогаем Путину, чем украинцам?— задумывается автор публикации.

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