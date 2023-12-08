2023-12-08T14:16:37+03:00
2023-12-08T14:16:37+03:00
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2023
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Бельгийский премьер раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
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Двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России готов и содержит запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. "Двенадцатый пакет... ПРАЙМ, 08.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, ес, санкции против рф, российские алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России готов и содержит запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года — ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", — сказал он в ходе встречи с приглашенными журналистами в Брюсселе.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.