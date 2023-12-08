БРЮССЕЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России готов и содержит запрет на импорт российских алмазов, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Банковская система успешно преодолела давление санкций, заявили в Совфеде

"Двенадцатый пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7. Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета ЕС с января по июнь 2024 года — ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам", — сказал он в ходе встречи с приглашенными журналистами в Брюсселе.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета санкций против России, в рамках которых будет введен запрет на импорт алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.