Орбан: ЕС не должен начинать переговоры о членстве Украины, она не готова к нему
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Брюсселю не следует начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, так как страна не готова к членству в этом объединении, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы не должны этого делать (начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС — ред.)… Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять", — сказал он.
Как считает Орбан, отчет Еврокомиссии о том, что Украина выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, является ложным.
"Украина известна как одна из самых коррумпированных стран мире. Это шутка!", — добавил он.
Кроме того, по мнению Орбана, если Украина со своим сельским хозяйством вступит в ЕС, то сельскохозяйственная система объединения будет уничтожена на следующий день. По мнению венгерского премьера, Украину нельзя допускать до членства в ЕС без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий объединения.
"Последствия будут ужасными", — подчеркнул Орбан.
https://1prime.ru/state_regulation/20231208/842508816.html