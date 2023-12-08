МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Брюсселю не следует начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, так как страна не готова к членству в этом объединении, заявил в интервью изданию Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Венгрии заявили о нежелании помогать во внутренних разборках Зеленского

"Мы не должны этого делать (начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС — ред.)… Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять", — сказал он.

Как считает Орбан, отчет Еврокомиссии о том, что Украина выполнила четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, является ложным.

"Украина известна как одна из самых коррумпированных стран мире. Это шутка!", — добавил он.

Кроме того, по мнению Орбана, если Украина со своим сельским хозяйством вступит в ЕС, то сельскохозяйственная система объединения будет уничтожена на следующий день. По мнению венгерского премьера, Украину нельзя допускать до членства в ЕС без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий объединения.

"Последствия будут ужасными", — подчеркнул Орбан.