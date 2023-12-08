МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод для Европы отказываться от сотрудничества, заявил в интервью изданию Point премьер Венгрии Виктор Орбан. Орбан призвал не отправлять Украине деньги "вагонами" из бюджета ЕС

"Россия принадлежит к другой форме цивилизации… Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна… Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет", — пояснил он.

Орбан добавил, что большая часть мира отличается от Европы.