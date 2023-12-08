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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231208/842508850.html
Отличие России от Европы не повод разрывать сотрудничество, заявил Орбан
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Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод для Европы отказываться от сотрудничества, заявил в интервью изданию Point премьер Венгрии Виктор Орбан. "Россия... ПРАЙМ, 08.12.2023
экономика, новости, ес, россия, венгрия, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россия принадлежит к другой цивилизации, но это не повод для Европы отказываться от сотрудничества, заявил в интервью изданию Point премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Россия принадлежит к другой форме цивилизации… Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна… Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет", — пояснил он.
Орбан добавил, что большая часть мира отличается от Европы.