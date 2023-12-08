МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции на выставке "Россия" выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Силуанов назвал бюджет финансовым щитом России

"Какие риски есть? Первое — внешние риски. Это то, что ключевые страны, которые выпускают национализированные валюты, вообще потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике: в ковид напечатали кучу денег", — так начал глава Минфина, отвечая на вопрос, какие финансовые угрозы он видит на следующий год.

Второй риск, по его мнению, связан с непредсказуемостью действий со стороны этих стран из-за ДКП. "Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет. Что хотят, то и делают. Мы не знаем, как они дальше будут поступать: захотели увеличить расходы — напечатали денег и решили вопрос, но эти деньги в конечном счете приведут к мировой инфляции. Риск? Риск", — пояснил министр.

Кроме того, не стоит забывать и про дефициты бюджетов этих стран, отметил Силуанов. "Дефицит бюджетов и большие долги этих же стран. В конечном счете увеличивать долг — это тоже пирамида, надо его обслуживать", — сказал он.

"Далее — конечно, все эти санкции, ограничения, можно без конца их вводить, но в принципе уже большую часть их мы на себе почувствовали и примерно знаем, как с ними бороться и реагировать на них. Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск", — заключил глава Минфина.