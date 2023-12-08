МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стала предметом пристального внимания в мире, Москва развивает отношения с теми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Медведев прокомментировал решение Путина баллотироваться на новый срок

Ранее Путин совершил рабочие визиты Абу-Даби и Эр-Рияд.

"Очевидно, что она (поездка — ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия — это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", — заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий", видео опубликовано в Telegram-канале издания.