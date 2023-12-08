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Песков оценил степень внимания к визиту Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
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Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стала предметом пристального внимания в мире, Москва развивает отношения с теми странами, которые заинтересованы... ПРАЙМ, 08.12.2023
общество , экономика, новости, россия, дмитрий песков, визит путина на ближний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стала предметом пристального внимания в мире, Москва развивает отношения с теми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин совершил рабочие визиты Абу-Даби и Эр-Рияд.
"Очевидно, что она (поездка — ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия — это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", — заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий", видео опубликовано в Telegram-канале издания.