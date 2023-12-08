МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства РФ при экспорте и импорте товаров. На рассмотрение Думы его планируется вынести 12 декабря. Госдума отменила двойной НДС при продажах подержанных машин

Первоначальная редакция документа предоставляла кабмину право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.

Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера позволит оказать поддержку российским хозяйствующим субъектам, попавшим под санкции, а также регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий, отмечал также он.

Бюджетный комитет в пятницу поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, расширяющих полномочия правительства. В частности, оно будет вправе установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов в целях расчета ставок вывозных таможенных пошлин, которые устанавливает, а также определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот в отношении ввозимых товаров между новыми участниками внешнеторговой деятельности.

"Нормы, которые мы предлагаем, ориентированы на то, чтобы приоритетным по-прежнему являлся исторический метод, но правительство РФ вправе определить методы и требования к новым участникам, которые могут зайти и претендовать на эту тарифную квоту", — пояснила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.

Кроме того, кабмин наделяется полномочиями по определению порядка применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ и по установлению порядка лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство, сможет "увязывать право выдачи лицензий на импорт или на экспорт с соблюдением компаниями определенных условий", сказала глава департамента.

Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Предполагается, что новый закон должен вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением изменений, которые корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс и начнут действовать с 1 января 2024 года. "По сути, здесь воспроизводится та модель расчета цены и ставки таможенной пошлины на нефть сырую на мировых рынках", — пояснила Щур-Труханович.