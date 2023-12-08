Комитет Госдумы расширит полномочия правительства при экспорте и импорте товаров
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства РФ при экспорте и импорте товаров. На рассмотрение Думы его планируется вынести 12 декабря.
Первоначальная редакция документа предоставляла кабмину право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема.
Правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера позволит оказать поддержку российским хозяйствующим субъектам, попавшим под санкции, а также регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий, отмечал также он.
Бюджетный комитет в пятницу поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, расширяющих полномочия правительства. В частности, оно будет вправе установить порядок мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов в целях расчета ставок вывозных таможенных пошлин, которые устанавливает, а также определить метод и порядок распределения части объема тарифных квот в отношении ввозимых товаров между новыми участниками внешнеторговой деятельности.
"Нормы, которые мы предлагаем, ориентированы на то, чтобы приоритетным по-прежнему являлся исторический метод, но правительство РФ вправе определить методы и требования к новым участникам, которые могут зайти и претендовать на эту тарифную квоту", — пояснила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ Лилия Щур-Труханович.
Кроме того, кабмин наделяется полномочиями по определению порядка применения мер нетарифного регулирования, вводимых в одностороннем порядке в соответствии с международными договорами РФ и по установлению порядка лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Например, правительство, сможет "увязывать право выдачи лицензий на импорт или на экспорт с соблюдением компаниями определенных условий", сказала глава департамента.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
Предполагается, что новый закон должен вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением изменений, которые корреспондируются с теми, что ранее были внесены в Налоговый кодекс и начнут действовать с 1 января 2024 года. "По сути, здесь воспроизводится та модель расчета цены и ставки таможенной пошлины на нефть сырую на мировых рынках", — пояснила Щур-Труханович.
https://1prime.ru/state_regulation/20231208/842512961.html