МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,11% с 0,83% в октябре, в годовом выражении — до 7,48% с 6,69% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. В Германии замедлилась годовая инфляция

"В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2022 года — 106,64%", — говорится в документе.

Инфляция за ноябрь в 1,11% оказалась максимальной в 2023 году (в сентябре в месячном выражении рост цен был на уровне 0,87%) и с апреля 2022 года (тогда рост цен в месячном выражении оценивался в 1,56%).

Продовольственная инфляция в ноябре была на уровне 1,55% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 7,21%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,53%, а в годовом выражении — на 5,58%. Цены на услуги в ноябре выросли на 1,23% к октябрю; рост цен год к году — 10,42%.

Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах России. В наибольшей степени (на 1,9%) цены выросли в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в связи с удорожанием услуг (на 4,2%) и продовольственных товаров (на 1,7%). В Москве цены за месяц выросли на 1,4%, Санкт-Петербурге — на 0,8% (с начала года прирост цен составил 7,0% и 5,7% соответственно).

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2023 году составит 7,5%, в 2024 году — замедлится до 4,5%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил журналистам, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года.