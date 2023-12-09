МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Гонконг по итогам января-сентября в пять раз нарастил закупки российских натуральных алмазов, что позволило ему впервые с 2017 года войти в пятерку их крупнейших импортеров, одновременно Индия обогнала Бельгию по закупкам этих драгоценных камней, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Бельгийский премьер раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Так, Гонконг за девять месяцев этого года увеличил импорт алмазов из России в пять раз — до рекордных 252,3 миллиона долларов. Текущий год стал первым с 2017 года, когда Гонконг вернулся в список пяти крупнейших покупателей этих камней.

Индия, которая последние несколько лет уступала Бельгии в объемах закупок, по итогам девяти месяцев обогнала ее, нарастив импорт на 16% — почти до миллиарда долларов. В то же время Бельгия, наоборот, его уменьшила — вчетверо, до 315 миллионов долларов.

Резко нарастили закупки Армения — в 1,5 раза, до 200 миллионов долларов, и Китай — в 2,8 раза, до 40,7 миллиона долларов. Также небольшие покупки российских алмазов совершали Южная Африка, Япония, Макао, Азербайджан, Маврикий и США.

ОАЭ, которые в прошлом году стали главными покупателями российских алмазов с покупками на 1,6 миллиарда долларов, не раскрывают месячные данные. Если исключить их из расчета, то Индия стала главным покупателем драгоценных камней из России, затем следуют Бельгия, Гонконг, Армения и Китай.