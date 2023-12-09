Шохин: РСПП хочет помочь в разработке экономической части программы Путина
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не только намерен участвовать в организации избирательной кампании на президентских выборах 2024 года, но как бизнес-сообщество хочет внести вклад в разработку экономической части предвыборной программы Владимира Путина, сообщил президент РСПП, член Центрального штаба Народного фронта Александр Шохин.
Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году проходит в штабе Народного фронта в Москве, передал корреспондент РИА Новости.
"Сейчас мы намерены не только участвовать в организации избирательной кампании, но мы как бизнес-сообщество хотели бы участвовать в разработке экономической части программы кандидата в президенты", — сказал Шохин в ходе установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина.
Он отметил, что сейчас союз активно работает над тем, чтобы ключевые вопросы, которые связаны с инвестиционным, деловым климатом, фискальной и денежно-кредитной политикой государства, были не только обсуждены на разных площадках, но и донесены до президента.
Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20231209/842515765.html