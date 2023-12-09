МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не только намерен участвовать в организации избирательной кампании на президентских выборах 2024 года, но как бизнес-сообщество хочет внести вклад в разработку экономической части предвыборной программы Владимира Путина, сообщил президент РСПП, член Центрального штаба Народного фронта Александр Шохин. Путин отметил трансформацию мировых экономических отношений

Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году проходит в штабе Народного фронта в Москве, передал корреспондент РИА Новости.

"Сейчас мы намерены не только участвовать в организации избирательной кампании, но мы как бизнес-сообщество хотели бы участвовать в разработке экономической части программы кандидата в президенты", — сказал Шохин в ходе установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина.

Он отметил, что сейчас союз активно работает над тем, чтобы ключевые вопросы, которые связаны с инвестиционным, деловым климатом, фискальной и денежно-кредитной политикой государства, были не только обсуждены на разных площадках, но и донесены до президента.

Президент России Владимир Путин в пятницу сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.