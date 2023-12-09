МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Черноморская инициатива возобновится как только снимут санкции с российских компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

Она отметила, что после сворачивания инициативы "никакой катастрофы не произошло" и "вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается", глобального дефицита продовольствия не произошло.

По словам Захаровой, возможность возобновления черноморской инициативы остается.

"Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", — сказала она в интервью агентству Франс Пресс и добавила, что в то же время Москва продолжает поставлять продовольствие и удобрения, а также не прекращает усилий по безвозмездной передаче продукции нуждающимся странам: до конца года запланированы бесплатные поставки российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.

"В настоящее время согласовываются детали таких поставок", — добавила Захарова.

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали черноморскую инициативу, она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, черноморская инициатива возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.