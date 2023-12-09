2023-12-09T18:01:13+03:00
2023-12-09T18:01:13+03:00
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2023
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Иранский посол предрек резкий скачок в отношениях между Москвой и Тегераном
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Тегеран стремится, чтобы бизнесмены страны познакомились с новой экономической атмосферой России, в ближайшие два-три года в отношениях двух стран будет большой скачок, заявил в... ПРАЙМ, 09.12.2023
бизнес, экономика, новости, россия, иран, международные отношения, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 9 дек — ПРАЙМ. Тегеран стремится, чтобы бизнесмены страны познакомились с новой экономической атмосферой России, в ближайшие два-три года в отношениях двух стран будет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы стремимся к тому, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок. Условия для этого создаются, а препятствия сокращаются", — привело агентство слова дипломата.
Он назвал "беспрецедентным" число поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами, которые состоялись в течение последних двух лет в сравнении со всем предыдущим периодом истории взаимоотношений двух стран. Джалали подчеркнул, что создавшиеся новые условия выдвигают новые требования, в частности, по его словам, "необходимо действовать более активно".