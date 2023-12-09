ТЕГЕРАН, 9 дек — ПРАЙМ. Тегеран стремится, чтобы бизнесмены страны познакомились с новой экономической атмосферой России, в ближайшие два-три года в отношениях двух стран будет большой скачок, заявил в интервью агентству Nour News посол Ирана в России Казем Джалали. Иранский посол рассказал о роли страны в процессе дедолларизации

"Мы стремимся к тому, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок. Условия для этого создаются, а препятствия сокращаются", — привело агентство слова дипломата.

Он назвал "беспрецедентным" число поездок бизнесменов и делегаций экономистов между двумя странами, которые состоялись в течение последних двух лет в сравнении со всем предыдущим периодом истории взаимоотношений двух стран. Джалали подчеркнул, что создавшиеся новые условия выдвигают новые требования, в частности, по его словам, "необходимо действовать более активно".