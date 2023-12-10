МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Финансисты десятилетиями ломают голову, пытаясь разгадать главную загадку мировой экономики – как предсказать наступление очередного глобального кризиса. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, искать его причины сейчас стоит на рынках продовольствия, изучая миграцию населения и особенности мировой логистики. И, конечно, финансовые показатели: дефицит крупнейших экономик, снижение глобальной торговли и ситуацию на рынке жилья. Набиуллина оценила доходы российской экономики

Определенные признаки новых "черных лебедей" мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций. Однако собеседники агентства едины во мнении: хоть перегрев на отдельных рынках и в отраслях уже есть, говорить о наступлении новой глобальной встряски пока рано. Главный "лебедь" еще не прилетел.

"Все, что обсуждается сейчас: замедление Китая, рецессия в Европе и США, долги развитых стран — в целом находятся под контролем политиков и властей. И поэтому сюрпризов тут ждать не стоит. Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной", — поделился мнением эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

ЭКОНОМИКА ПОДСКАЖЕТ

Источниками шоков являются значительные накопленные дисбалансы в экономике, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Популярным примером здесь является устойчивый дефицит бюджета США и накопленный госдолг. Так, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в октябре, общий размер государственного долга Штатов в 2023 году достигнет 123,3% ВВП. Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

"Государственный долг США создаёт угрозу дефолта мировой валютной системы. На первом этапе в духе вестерна будет предпринят шантаж основных держателей ценных бумаг: "не будете покупать долговые обязательства — объявим дефолт, тогда потеряете все", — рассуждает доцент департамента логистики Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский.

В то же время мировой долг по итогам прошлого года вырос до рекордных 92 триллионов долларов, подсчитало ООН, что составляет около 91% глобального ВВП. При этом безопасным уровнем МВФ считает отметку в 60%. Подавляющая часть долга (почти 70%) приходится на развитые страны, главным образом страны "Большой семерки".

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предлагает также обратить внимание на такой фактор, как вероятность дефолта в стране. Она может определяться с помощью CDS (кредитно-дефолтных свопов). Если эмитент находится в топе рейтинга по ставкам CDS, то велика вероятность его дефолта, поясняет эксперт.

"Например, страны-лидеры рэнкинга по ставкам 5-летних CDS – Египет (1282,63 базисного пункта), Турция (335), Южная Африка (235,4), Бразилия (146,2), Израиль (109,9). Это страны, так или иначе сталкивающиеся с серьезными проблемами. Для сравнения: ставки 5-летних CDS США – 43,2 базисных пункта, а Швейцарии – всего 7,5 (суверенный дефолт крайне маловероятен)", — приводит данные эксперт.

По мнению Николаева из АКРА, источником шоков также может быть снижение глобальной торговли. Статистика крупнейших экономик, с которой ознакомилось РИА Новости, уже показывает замедление. Например, объемы экспорта товаров из США в Китай за девять месяцев этого года снизились по сравнению с прошлым почти на 3%, до 105,9 миллиарда долларов, а экспорт Китая в Штаты за тот же период просел на 24%, до 316 миллиардов долларов. Этот экономический риск уже меняет мир. Но у России есть ответ

Экспорт товаров из Китая в ЕС также показал отрицательную динамику: за год он снизился на 17,5%, до 424,1 миллиарда долларов. Европейский экспорт в Поднебесную уменьшился на 1,9%, до 182,6 миллиарда долларов. Экспорт из США в Европу при этом снизился на 2,5%, до 281,21 миллиарда долларов, а европейские поставки товаров в Америку в это же время просели на 1,3%, до 404,03 миллиарда долларов.

Также причиной кризиса может стать формирование проблем на рынке жилья, добавляет Осадчий. Так, например, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США выросла к максимуму с 2000 года. Не все спокойно и в ЕС: по последним данным Евростата, продажи жилья снизились по сравнению с 2022 годом в 13 из 14 странах, публикующих данные.

"ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" ПОКА НЕ ПРИЛЕТЕЛ

При этом стоит помнить, что все мировые кризисы в экономике случались тогда, когда их не ждали или почти не ждали. "События, предшествовавшие кризисам, почти не повторялись, кризисы возникали по индивидуальным сценариям. Мировой кризис как обычно случится внезапно и в связи с тем, что сегодня никто не считает проблемой", — рассуждает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эксперт считает, что будущие кризисы могут зародиться и вне экономической сферы. Например, их могут спровоцировать проблемы демографии и миграции, подогреваемые рисками голода в бедных странах. "Причины будущих экономических кризисов нужно искать не на финансовых рынках. Они, скорее всего, уже сейчас зарождаются на рынках продовольствия, в сфере миграции населения и разрыве логистических путей", — полагает он.

И все-таки огорчаться пока не стоит. Осадчий, например, считает, что очередной "черный лебедь" глобального кризиса еще не прилетел. При этом эксперт призывает обратить внимание не фрагментацию мировой экономики: в будущем это может спровоцировать шоки. "Усиливаются мощные структурные изменения в мировой экономике, ведущие к ее фрагментации, к деглобализации, в частности из-за эпидемии санкций. Эти разломы между странами могут стать триггером глобального кризиса", — полагает эксперт.

По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаила Николаева, в целом можно говорить, что в ближайшее время риски мирового кризиса ограничены. "Страны учатся на предыдущих кризисах, развивают системы мониторинга рисков, оперативнее реагируют на возникающие проблемы, стремятся не допустить значительных дисбалансов, активно совершенствуют регулирование", — полагает эксперт.