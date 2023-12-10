2023-12-10T15:58:14+03:00
2023-12-10T15:58:14+03:00
2023-12-10T15:58:14+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231210/842519279.html
Состав БРИКС может расшириться до 25 стран, считает эксперт
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Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти, заявил во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая... ПРАЙМ, 10.12.2023
экономика, новости, мир, брикс, расширение брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДОХА, 10 дек — ПРАЙМ. Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти, заявил во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао.
"БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти", — сказал он и предложил не сравнивать БРИКС с "Большой семеркой".
Гао отметил, что БРИКС может функционировать и при наличии G7 и без нее.
Вице-президент центра заметил, что Китай не диктует условия другим странам в составе БРИКС, в том числе Индии.