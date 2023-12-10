ДОХА, 10 дек — ПРАЙМ. Количество стран-участниц БРИКС может увеличиться с нынешних 11 до 25 пяти, заявил во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао.

"БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти", — сказал он и предложил не сравнивать БРИКС с "Большой семеркой".

Гао отметил, что БРИКС может функционировать и при наличии G7 и без нее.

Вице-президент центра заметил, что Китай не диктует условия другим странам в составе БРИКС, в том числе Индии.