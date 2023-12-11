МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Оборонные расходы отвлекают на себя часть ресурсов бюджета РФ, но социальная сфера остается приоритетом, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. В Минфине рассказали о расходах бюджета на нацпроекты к 1 декабря

"Оборонные расходы, или, если говорить более широко, — расходы на безопасность, конечно, отвлекают ресурсы от бюджета и решения иных проблем, стоящих перед страной", — сказал он.

"Однако сохраняются и другие приоритеты, к которым в рамках текущей бюджетной политики относится социальная сфера", — добавил Широв.

Эксперт также заметил, что "по номинальным расходам на оборону, даже учитывая СВО, Россия не является лидером в мировой экономике".

"Лидер — США, чьи расходы на оборону достигли уже 800 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия в будущем году запланировала увеличить их всего до 115 миллиардов долларов", — заключил директор ИНП РАН.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.