МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. У российской экономики в среднесрочной перспективе могут появиться те же риски, что и у иранской — угроза стагфляции, ловушки бюджетного стимула, а также последствия "экономики сопротивления", рассказали РБК аналитики Института экономики РАН. Оборонная промышленность набирает обороты, заявил Путин

По их мнению, в экономике РФ сохранится тренд застоя с негативной траекторией и высокой инфляцией, а ВВП страны будет оставаться изолированным от ведущих глобальных рынков, при этом будет наблюдаться снижение производительности и рост государственных расходов на борьбу с кризисом. В связи с этим, России будет крайне сложно добиться устойчивого роста экономики, полагают они.

В качестве главного драйвера роста экономики аналитики назвали государственный спрос в виде заказов, закупок и инвестиций, при этом продолжительная опора только на бюджетный стимул станет крайне уязвимой. В сложившейся ситуации приоритетные сектора экономики, в отличие от остальных, получат больше инвестиционных вливаний, но общий рост госзатрат не позволит рассчитывать на существенный рост господдержки на стабильной основе.

Проводимая местными властями РФ так называемая политика сопротивления (по аналогии с Ираном) станет еще одним фактором риска для экономики, считают аналитики, при этом главными угрозами станут невозможность уйти от сырьевой специализации ввиду технологических ограничений из-за которых все большее число предприятий останутся с устаревшим оборудованием. Вместе с тем переориентирование экспорта с Запада на Восток делает экономику РФ зависимой от спроса со стороны стран Азии.

"Восточные партнеры прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им", — отметили в РАН.