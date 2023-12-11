МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Происходящий в России форсированный структурный сдвиг в экономике надо сбалансировать, в противном случае он может выйти из-под контроля, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

"Происходящий сегодня в России форсированный структурный сдвиг в экономике необходимо сбалансировать, иначе он может выйти из-под контроля. Так, чтобы воспользоваться позитивными эффектами форсированного роста экономики не только сейчас, но и в перспективе трех-пяти лет", — полагает он.

"Например, чтобы идущий сейчас массовый переток кадров из сферы услуг в производство не привел бы к сильному перекосу в области оплаты труда и связанным с ним проблемам в сфере ЖКХ, торговли, сельского хозяйства", — добавил Широв.

Перекос этот, по его словам, опасен еще и тем, что неизвестно, как долго сохранится рост машиностроительных производств, включая гособоронзаказ.

"Необходимо уже сегодня думать, каким образом высокий потенциал оборонно-промышленного комплекса конвертировать в рост эффективности производства в гражданском сегменте. Если все заранее тут не предусмотреть, такой переход может оказаться чрезвычайно болезненным", — заметил собеседник агентства.

Вообще все, что сейчас происходит в экономике страны, подчеркнул директор ИНП РАН, "заставляет об очень многом задуматься — о демографии, о подготовке кадров, об уровне оплаты труда, об образовании".

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 декабря в 10.00 мск.