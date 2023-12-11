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Украинцы нашли способ обойти заблокированные КПП на границе с Польшей
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Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для... ПРАЙМ, 11.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, украина, польша, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для последующего выполнения рейсов по территории Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM.
Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти.
"Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы из Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве. Грузовики из Польши должны дальше ехать в Германию, Швецию и Литву", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это пробный рейс и продолжение ввоза украинских грузовиков по железной дороге будет зависеть от экономической целесообразности.