ВАРШАВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинские перевозчики, которым польские водители блокируют проезд через автомобильные КПП на границе, начали ввозить свои машины в Польшу железнодорожными составами для последующего выполнения рейсов по территории Евросоюза, сообщает радиостанция RMF FM. Украинцы будут судиться с поляками из-за блокировки пунктов пропуска

Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти.

"Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы из Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве. Грузовики из Польши должны дальше ехать в Германию, Швецию и Литву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это пробный рейс и продолжение ввоза украинских грузовиков по железной дороге будет зависеть от экономической целесообразности.