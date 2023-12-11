БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. На Украине сложилась сложная ситуация в связи с неудачами ВСУ на фронте, а также неопределенности в выделении финансировании со стороны союзников, заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз

"Ситуация на Украине сложная, министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба расскажет нам о ситуации на местах. Эта неделя важна для Украины, поскольку в конце недели на заседании Евросовета (саммит ЕС 14-15 декабря — ред.) необходимо принять решение по пакету реконструкции Украины на 50 миллиардов евро, а также по военной помощи Украине и по началу переговоров о присоединении к ЕС", — сообщила дипломат.

По словам главы МИД Бельгии, в королевстве пока не приняли окончательное решение о выделении Киеву финансовой помощи. Кроме того, в Бельгии ожидают принятия решения по 12-му пакету антироссийских санкций, который касается запрета на импорт российских алмазов.

Ранее страны Большой семерки анонсировали введение ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. В объединении также подчеркнули, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Позднее коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США.