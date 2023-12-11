МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Камнем преткновения в ходе дискуссий в Евросоюзе о новых санкциях против России стал вопрос о продлении исключения из-под них импорта продукции российской сталелитейной компании "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. За исполнением санкций против РФ в Британии будет следить спецподразделение

Санкциями ЕС еще с 2022 года был запрещен импорт продукции из стали и железа, произведенной в России. Утвержденный в июне текущего года 11-й пакет санкций обязал и поставщиков этой продукции из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы. В ноябре Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций для импорта продукции НЛМК, объяснив это трудностями с поиском альтернативных источников стали для автомобильной промышленности страны.

По информации источников издания, дискуссии о 12-м пакете санкции продвигаются "в правильном направлении".

"Одним из камней преткновения стал вопрос о том, продлить ли период исключений на импорт продукции "Новолипецкого металлургического комбината", — говорится в статье.

Однако, как утверждает один из дипломатов, этот вопрос в скором времени будет решен.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.