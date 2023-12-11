ТАШКЕНТ, 11 дек — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 542 предприятия в Узбекистане в январе-ноябре 2023 года — это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского агентства по статистике. "Казтрансойл" нарастит транзит нефти из России в Узбекистан

Согласно данным, опубликованным на сайте статистического ведомства, Китай за 11 месяцев создал в Узбекистане 601 предприятие, в тройку лидеров также входят турецкие инвесторы — 249 предприятий. На протяжении последних лет РФ лидировала по данному показателю в республике.

В Узбекистане по состоянию на 1 декабря количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 13 353 (минус 13,8% по сравнению с январем — ноябрем 2022 года).

В частности, с участием российского бизнеса действуют 2889 предприятий (21,6% от всех действующих с иностранным капиталом), китайского – 2125 (15,9%), турецких инвесторов – 1802 (13,5%), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили около 11 миллиардов долларов.