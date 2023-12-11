ЖЕНЕВА, 11 дек — ПРАЙМ. Мировая торговля сократилась в 2023 году на 5% по сравнению с рекордным уровнем 2022 года и составит около 30,7 триллиона долларов, геополитическая напряженность оказывает все большее влияние, говорится в опубликованном отчёте на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Эксперты заметили признаки новых "черных лебедей" мирового кризиса

"Объем мировой торговли в 2023 году составит приблизительно 30,7 трлн долларов США, что представляет собой сокращение примерно на 1,5 трлн долларов (или на 5%) по сравнению с рекордно высоким показателем 2022 года", — сказано в документе.

По оценке ЮНКТАД, геополитическая напряженность и, в частности, ослабление взаимозависимости между Китаем и США, оказывают все большее влияние на мировую торговлю.

"Ожидается, что мировая торговля товарами сократится примерно на два триллиона долларов в 2023 году, но ожидается, что торговля услугами увеличится на 500 миллиардов долларов. Показатели экспорта развивающихся стран были низкими, объем торговли Юг-Юг резко сократился, а объем торговли в Восточной Азии оставался ниже среднего", — отмечается в отчёте.

В ООН считают, что перспективы на 2024 год "все еще неясны, но в целом пессимистичны".

Ранее в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год говорилось, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. Организация также считает, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. В ВТО ожидают, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в 2024 году.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.