Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против РФ
БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза достигли прогресса в согласовании 12-го пакета антироссийских санкций, однако точная дата утверждения не сообщается, следует из заявления одного из высокопоставленных европейских чиновников.
"Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее. Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", — отметил чиновник.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что венгерская сторона заблокирует 12-й пакет санкций против России, если в нем будут ограничения в атомной сфере. Кроме того, санкционная политика Евросоюза провалилась, а европейские санкции потерпели фиаско, отмечал венгерский политик.
В рамках 12-го пакета санкций планируется ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.
https://1prime.ru/state_regulation/20231211/842529931.html