БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза достигли прогресса в согласовании 12-го пакета антироссийских санкций, однако точная дата утверждения не сообщается, следует из заявления одного из высокопоставленных европейских чиновников. ЕС ввел санкции против иранских компания за якобы военную помощь России

"Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее. Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", — отметил чиновник.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что венгерская сторона заблокирует 12-й пакет санкций против России, если в нем будут ограничения в атомной сфере. Кроме того, санкционная политика Евросоюза провалилась, а европейские санкции потерпели фиаско, отмечал венгерский политик.

В рамках 12-го пакета санкций планируется ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.