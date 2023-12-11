БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", — сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, заявления ЕК о том, что Киев якобы выполнил четыре из семи условий для вступления, ложны.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев выполнил почти все требования для запуска переговорного процесса.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов прыгать и плясать, чтобы выполнить необходимые для вступления в ЕС условия.