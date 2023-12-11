БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Венгрия добилась отсутствия турецких и китайских компаний в санкционном списке Евросоюза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия отстояла поставки нефти по "Дружбе", заявил Сийярто

"В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", — отметил дипломат.

Ранее Будапешт на саммите глав МИД Евросоюза смог добиться того, чтобы проект АЭС "Пакш-2" получил исключение из санкций против атома. Кроме того, венгерская сторона ветирует 12-й пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.