2023-12-11T16:57:51+03:00
2023-12-11T16:57:51+03:00
2023-12-11T16:57:51+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231211/842531327.html
Венгрия добилась отсутствия компаний из Турции и КНР в санкционном списке
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Венгрия добилась отсутствия турецких и китайских компаний в санкционном списке Евросоюза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , экономика, новости, венгрия, ес, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Венгрия добилась отсутствия турецких и китайских компаний в санкционном списке Евросоюза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В сфере денежных переводов за пределы ЕС нам также удалось добиться того, чтобы в правилах не было ограничений, вредящих нашим национальным интересам и международному сотрудничеству. Мы по-прежнему не поддерживаем включение китайских и турецких предприятий в санкционный список", — отметил дипломат.
Ранее Будапешт на саммите глав МИД Евросоюза смог добиться того, чтобы проект АЭС "Пакш-2" получил исключение из санкций против атома. Кроме того, венгерская сторона ветирует 12-й пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.