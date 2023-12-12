МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Налоговики и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива, неучтенными могут быть более 2 млрд литров напитка, а неуплаченных налогов – на десятки миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о результатах проекта ФНС по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли. В ФНС рассказали, сколько налогов россияне заплатят по доходам с вкладов

"Налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива", — говорится в сообщении.

По словам одного из источников газеты, расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять "несколько десятков миллиардов рублей". Он же отметил, что контроль по выявлению "рисков ухода от налогов при производстве и продаже пива" продолжается.

Первая схема ухода от налогов на пивном рынке основана на скрытом производстве, заявили источники издания. Для выпуска неучтенного пива участники данной схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, сообщил источник, знакомый с ведомственными материалами. По его словам, зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод. "Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода", — разъяснил источник.

Согласно данным газеты, налоговики заметили, что у таких производителей "ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей — в среднем от 5 до 60%". Источник подтвердил РБК, что данный факт указывает на скрытое производство.

По информации газеты, в материалах межведомственного анализа пивного рынка со ссылкой на данные Минсельхоза и ФТС указано, что общий объем произведенного в России и импортированного солода с 2020 года по первое полугодие 2023 года составил 5,9 миллиона тонн. Источник сообщил, что даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном "из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 миллиарда литров пива". Однако в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 миллиардов литров пива, а объем неучтенного пива оценивается в 2,3 миллиарда литров, уточнил он.

По данным РБК, вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Уточняется, что безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 миллилитров платят пониженный акциз.

"Производство безалкогольных напитков, например, лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво", — рассказал один из источников РБК.

В России около 1400 производителей пива, сообщил источник РБК со ссылкой на материалы проверки, но по результатам анализа ЕГАИС 72% рынка легального производства приходится на пять крупнейших производителей. Согласно данным газеты, незадекларированное пиво производители продают в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары.

"Также анализ чеков в кассах показал реализацию пива под видом неподакцизных "пивных наборов", которые включают в себя солод и хмель в сухом виде", — уточнили источники издания. Так, неучтенная выручка может поступать под видом займов производителям от зависимых фирм.