МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил президенту Владимиру Путину о развитии населенных пунктов Арктической зоны Красноярского края.

Президент напомнил участникам совещания о значимости Арктической зоны в масштабах страны. "В ходе Восточного экономического форума в сентябре мы завершили рассмотрение мастер-планов для городов и населенных пунктов Дальнего Востока России. В общей сложности проанализировали программу социально-экономического развития двадцати двух городов, наметили конкретные шаги, и реализация этих проектов уже идет", — сказал он.

Полученный опыт должен лечь в основу формирования аналогичных проектов и стратегических территорий России. Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. "С ним мы связываем укрепление энергетического потенциала страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И потому дальнейшее комплексное освоение, и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", — подчеркнул президент.

Губернатор доложил главе государства о том, что на территории края находятся четыре опорных населенных пункта Арктической зоны — города Норильск, Дудинка и Игарка, а также поселок Диксон.

Мастер-план комплексного развития Норильска уже готов, по нему идет работа. "Изменения в городе налицо. Серьезно модернизируются ключевые градообразующие предприятия, меняется инфраструктура. Сегодня уже эти изменения видны невооруженным глазом. Норильск становится привлекательным городом для переселения из других регионов страны, и стартовавшая сейчас арктическая ипотека такие планы будет только укреплять", — отметил глава региона.

По мнению Котюкова, разработка планов развития арктических территорий должна проводиться с привлечением ключевых градообразующих предприятий. В настоящий момент разрабатываются мастер-планы развития Дудинки, Игарки и Диксона на период до 2035 года. В результате их реализации условия жизни и доступность социальных услуг улучшатся для многих жителей Заполярья.