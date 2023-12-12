МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доля дружественных стран в товарообороте России к 2030 году может достичь 90%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам внешнеторговой деятельности. Россия и Казахстан нарастили объем товарооборота

По его словам, доля дружественных государств в товарообороте России динамично растет.

"К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%", — сказал Мишустин.

При этом, по его словам, было бы неправильно полностью разрывать сотрудничество со странами из списка недружественных.

"Россия не раз подчеркивала, что будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие. Этой группе стран станем применять диверсифицированный подход, исходя, прежде всего, из наших интересов и готовности контрагентов к работе в новых условиях, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", — отметил глава правительства.