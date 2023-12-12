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2023
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Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента
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Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 3,1% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном... ПРАЙМ, 12.12.2023
экономика, новости, сша, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам ноября выросли на 3,1% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в ноябре выросли на 0,1%, в октябре динамика была нулевая.
Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В месячном выражении не ожидалось изменений цен.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении осталось на уровне в 4%, а за ноябрь ускорилась до 0,3% с октябрьских 0,2%.
Цены на продовольствие в США в ноябре увеличились на 0,2%, на энергоносители — упали на 5,8%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 2,9%, на энергоносители — сократились на 9,8%.