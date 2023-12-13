МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. В Госдуме рассказали, когда стабилизируются цены на яйца

"Поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 миллиарда штук. Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что "решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения".

"Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", — следует из пресс-релиза.

Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ритейлом и заканчивая проверками надзорных органов.