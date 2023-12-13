МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути в Азии растет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который способен перекрыть традиционные торговые пути в Европу. Обход через Ледовитый океан сократит этот маршрут вдвое, пишет китайское издание infoBRICS. Мишустин: коридор "Север-Юг" составит конкуренцию Суэцкому каналу

Морских путей из Европы в Азию и обратно несколько. Основные — Суэцкий и Панамский каналы, Ормузский пролив и Персидский залив. Однако даже самый короткий и удобный маршрут — через Суэц — составляет 21 тысячу километров, тогда как по СМП он займет всего 13 тысяч километров. Это сокращает время навигации с нынешних пяти-шести недель до трех.

Издание напоминает, что проблемы в Суэцком канале уже вгоняли в убытки мировую логистику. В 2021 году канал заблокировал контейнеровоз Ever Given, и это обошлось отрасли в девять миллиардов долларов в сутки. Были задержаны 12 процентов поставок, а часть скоропортящихся товаров пропала безвозвратно. И это безо всяких конфликтов. Если нынешнее противостояние в регионе закроет транспортную артерию на месяцы, несложно представить себе последствия.

В этой ситуации и Китай, и другие страны Азии заинтересованы в развитии Севморпути для гарантии беспрепятственного движения товаров. Это касается всех стран АСЕАН и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества".

"Если конфликт там (в Газе — ред.) расширится, это станет большой опасностью для Суэцкого канала. Поэтому, конечно, мы надеемся, что Северный морской путь заработает", — констатирует директор Института международных отношений при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

Россия заранее предвидит риски возможных санкций и готовится к ним — Минвостокразвития РФ уже подготовило модели развития коммерческих перевозок в Арктике. Главная проблема — сезонность СМП: навигация возможна лишь несколько месяцев в году. Однако вице-премьер России Александр Новак сообщил, что уже со следующего года она станет круглогодичной благодаря использованию атомного ледокольного флота. Строится и вспомогательная инфраструктура. Кроме того, Россия наращивает производство сжиженного природного газа. Эти ресурсы тоже идет на Восток, и там в них весьма заинтересованы, делает вывод издание.

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