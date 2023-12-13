МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Власти Китая представили экстренный план из девяти шагов, направленный на восстановление национальной экономики от затяжного кризиса, охватившего страну после локдаунов, передает CNBC. Китай стал лидером по числу созданных в Узбекистане предприятий

По данным издания, одной из мер стимулирования экономики китайские власти назвали восстановление внутреннего спроса. Другим приоритетным направлением они выбрали создание мер по ускоренному развитию ключевых секторов экономики, включая высокотехнологичное производство, за счет продолжения активной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Власти КНР также предложили поощрять инновации в промышленном и сельскохозяйственном секторах для обеспечения технологического и продовольственного суверенитета страны.

Кроме того, Китайские власти столкнулись с проблемой кризиса на рынке недвижимости и предлагают решить ее путем сокращения кредитования китайских застройщиков и предоставления финансовой помощи для погашения долговых обязательств девелоперских компаний, отметили в издании.

В КНР также намерены расширить программу доступного жилья для восстановления внутреннего спроса на жилье.

В начале декабря аналитики рейтингового агентства Moody's подтвердили высокий рейтинг Китая, но понизили прогноз страны со "стабильного" до "негативного" из-за растущего государственного долга и тревожного состояния экономики Китая.