МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-ноябрь текущего года снизилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 50,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Минфин и ЦБ подготовили законопроект по использованию цифровых прав в ВЭД

"В январе-ноябре 2023 года профицит счета текущих операций составил 50,5 миллиарда долларов США (223 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)", — говорится в сообщении регулятора.