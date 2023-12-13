2023-12-13T16:06:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231213/842554109.html
ЦБ заявил о снижении положительного сальдо платежного баланса России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-ноябрь текущего года снизилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 50,5... ПРАЙМ, 13.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, профицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-ноябрь текущего года снизилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 50,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"В январе-ноябре 2023 года профицит счета текущих операций составил 50,5 миллиарда долларов США (223 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)", — говорится в сообщении регулятора.