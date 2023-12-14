МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Уровень инфляции в России по итогам 2023 года может превысить 7,5 процента, приблизиться к восьми процентам, заявил президент страны Владимир Путин, подводя итоги года. Путин оценил рост реальных зарплат в России

"К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так, это к концу года ожидается 7,5%, ну, чуть, может быть, больше — к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки, некоторые другие меры, которые и правительство принимает. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям", — сказал он.

Путин отметил, что самый главный показатель роста экономики страны это рост ВВП, на конец года он ожидается на уровне 3,5 процента.

Кроме того, он отметил, что в стране растут промышленное производство (3,6 процента), и обрабатывающая промышленность (7,5 процента). По словам российского лидера, такого не было давно.

Согласно обзору Минэкономразвития, инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,47 процента. Ранее ведомство спрогнозировало показатель по итогам года в 7,5 процента.